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Мужчина, в которого случайно выстрелил автоинспектор в Новосибирске, умер в больнице

15:15, 30.05.2021 2
Мужчина, в которого случайно выстрелил автоинспектор в Новосибирске, умер в больнице
Фото: realnoevremya.ru

В Новосибирской области в больнице умер мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом заявили в региональном Минздраве.

28 мая на участке автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил водителя Toyota, который нарушил скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Пытаясь задержать подозреваемого, автоинспектор случайно выстрелил в голову и ранил 19-летнего парня. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти, передает «РИА Новости».

Сегодня утром СМИ сообщили о смерти 19-летнего парня. Позже в СК это опровергли. В отношении стрелявшего 38-летнего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также идет служебная проверка.

ОбществоПроисшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 май
    Он застрелил его в состоянии ярости !!! Не в коем случае не по неосторожности!!!Спросите любого врача вам это подтвердят.Надеюсь получить справедливую наказание .Никто кроме Бога не имеет право отнят жизнь человека!!!
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  • Анонимно 31 май
    Дрался с милиционером и ударил по руке, в которой был зажат пистолет
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