Мужчина, в которого случайно выстрелил автоинспектор в Новосибирске, умер в больнице

В Новосибирской области в больнице умер мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского. Об этом заявили в региональном Минздраве.

28 мая на участке автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил водителя Toyota, который нарушил скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Пытаясь задержать подозреваемого, автоинспектор случайно выстрелил в голову и ранил 19-летнего парня. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти, передает «РИА Новости».

Сегодня утром СМИ сообщили о смерти 19-летнего парня. Позже в СК это опровергли. В отношении стрелявшего 38-летнего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также идет служебная проверка.