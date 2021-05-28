Банк России отозвал лицензию у казанского «Нарат» и еще двух банков

Центробанк отозвал лицензию у санкт-петербургского «Заубер банка», у московского банка «ИРС» и казанской небанковской кредитной организации «Нарат». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщает ЦБ РФ, деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

РНКО «Нарат» не является участником системы страхования вкладов.



Ранее россиян предупредили об усилении активности псевдоброкеров на рынке в этом году: злоумышленники под видом продажи финансовых продуктов выманивают у граждан деньги.

Ольга Плешкова