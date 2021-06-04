В Татарстане ведется учет численности степных сурков

В Татарстане на территории охотничьих угодий ведется учет численности сурка степного. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам Татарстана.

В Татарстане проживает один вид сурка — байбак. В основном они обитают на юго-востоке республики. Больше всего колонии сурков расположены в Азнакаевском и Лениногорском муниципальных районах. Исторические колонии есть в Буинском районе, на территории памятников природы регионального значения: «Ново-Тинчалинская сурковая колония» и «Утинская сурковая колония».

В 2020 году специалисты насчитали 17 243 особи. Анализ учетных данных показал, что за 10 лет численность сурков увеличилась на 38%.

Также в ведомстве напомнили, что во всех охотничьих угодьях республики запрещена любительская и спортивная охота на сурка до 2022 года.



Ольга Плешкова