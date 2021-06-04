Главное к утру: Минпромторг не ждет повышения цен на сахар, интервью Протасевича
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 4 июня:
- Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды. Команды республики разработали концепции развития общественных пространств в малых городах и исторических поселениях. Татарстан отправил на конкурс проекты общественных пространств в 10 городах: Агрызе, Елабуге, Арске, Бавлах, Заинске, Кукморе, Лаишево, Лениногорске, Болгаре, Чистополе и селе Билярск. Проекты, победившие в конкурсе, будут реализованы в 2022—2023 годах.
- Серийный выпуск внедорожника Aurus стартует во втором полугодии 2022 года. По мнению министра, внедорожник станет самым востребованным автомобилем среди всей линейки Aurus.
- В Минпромторге не ждут роста цен на сахар. По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, в России предпосылок для роста цен на сахар после истечения срока ценовых соглашений нет. Соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка по ценам на сахар истекло 1 июня.
- Задержанный в Минске основатель оппозиционного telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что одним из источников финансирования NEXTA стала российская компания. Также юноша заявил, что центр поддержки оппозиционеров «Белорусский дом» в Варшаве контролирует практически всю оппозиционную белорусскую повестку через премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
- Казань планирует приобрести ряд электробусов КАМАЗа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию челнинского автогиганта.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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