Серийный выпуск внедорожника Aurus начнется в следующем году

Серийный выпуск внедорожника Aurus стартует во втором полугодии 2022 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

— Это будет точно второе полугодие, но точный месяц пока сказать не могу, наверное, где-то с июня по сентябрь, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению министра, внедорожник станет самым востребованным автомобилем среди всей линейки Aurus.

Директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов ранее рассказал о том, что институт прорабатывает возможность создания автомобиля Aurus, который будет работать полностью на электрическом двигателе.