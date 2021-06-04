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Серийный выпуск внедорожника Aurus начнется в следующем году

00:33, 04.06.2021 1
Серийный выпуск внедорожника Aurus начнется в следующем году
Фото: realnoevremya.ru

Серийный выпуск внедорожника Aurus стартует во втором полугодии 2022 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

— Это будет точно второе полугодие, но точный месяц пока сказать не могу, наверное, где-то с июня по сентябрь, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению министра, внедорожник станет самым востребованным автомобилем среди всей линейки Aurus.

Директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов ранее рассказал о том, что институт прорабатывает возможность создания автомобиля Aurus, который будет работать полностью на электрическом двигателе.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01:18
    Хорошие дороги с 4-х полосным движением и разделительными полосами из ударогасящих материалов и небольшой автомобиль на электротяге - вот, что нам нужно. времена джиперов и огромных автомобилей прошло.
    Да, и электрозаправки (розетки) через каждые 500 м.
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