Серийный выпуск внедорожника Aurus начнется в следующем году
Серийный выпуск внедорожника Aurus стартует во втором полугодии 2022 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.
— Это будет точно второе полугодие, но точный месяц пока сказать не могу, наверное, где-то с июня по сентябрь, — передает его слова ТАСС.
По мнению министра, внедорожник станет самым востребованным автомобилем среди всей линейки Aurus.
Директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов ранее рассказал о том, что институт прорабатывает возможность создания автомобиля Aurus, который будет работать полностью на электрическом двигателе.ПромышленностьМашиностроениеОбществоВластьАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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Да, и электрозаправки (розетки) через каждые 500 м.