В Татарстане выбрали 11 территории для создания парков и скверов

Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды.

Об этом сообщается в официальном аккаунте программы развития общественных пространств РТ в Instagram.

Команды республики разработали концепции развития общественных пространств в малых городах и исторических поселениях. Татарстан отправил на конкурс проекты общественных пространств в 10 городах: Агрызе, Елабуге, Арске, Бавлах, Заинске, Кукморе, Лаишево, Лениногорске, Болгаре, Чистополе и селе Билярск. Проекты, победившие в конкурсе, будут реализованы в 2022—2023 годах.



Их разрабатывали профильные эксперты и представители формальных и неформальных сообществ, местных культурных центров и администраций. Активно принимали участие и местные жители.



Например, благоустройство Шишкинских прудов в Елабуге сможет вернуть интерес горожан и гостей города к исторической рекреационной территории.

В конце мая стало известно, что из бюджета Татарстана выделят 79,6 млн рублей на создание трех парков в Верхнем Услоне, Заинске и Челнах. «Реальное время» узнало, как они будут выглядеть.

В этом году в республике на благоустройство парков, скверов и набережных потратят 1,95 млрд рублей. Всего в этом году планируются работы в 57 общественных пространствах республики.