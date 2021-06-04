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В Татарстане выбрали 11 территории для создания парков и скверов

01:25, 04.06.2021 2
В Татарстане выбрали 11 территории для создания парков и скверов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан отправил 11 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды.

Об этом сообщается в официальном аккаунте программы развития общественных пространств РТ в Instagram.

Команды республики разработали концепции развития общественных пространств в малых городах и исторических поселениях. Татарстан отправил на конкурс проекты общественных пространств в 10 городах: Агрызе, Елабуге, Арске, Бавлах, Заинске, Кукморе, Лаишево, Лениногорске, Болгаре, Чистополе и селе Билярск. Проекты, победившие в конкурсе, будут реализованы в 2022—2023 годах.

Их разрабатывали профильные эксперты и представители формальных и неформальных сообществ, местных культурных центров и администраций. Активно принимали участие и местные жители.

Например, благоустройство Шишкинских прудов в Елабуге сможет вернуть интерес горожан и гостей города к исторической рекреационной территории.

В конце мая стало известно, что из бюджета Татарстана выделят 79,6 млн рублей на создание трех парков в Верхнем Услоне, Заинске и Челнах. «Реальное время» узнало, как они будут выглядеть.

В этом году в республике на благоустройство парков, скверов и набережных потратят 1,95 млрд рублей. Всего в этом году планируются работы в 57 общественных пространствах республики.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05:53
    А в Боровых какой нибудь парчок нужен тоже
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  • Анонимно 06:59
    Помогите пж журналисты РВ , нам в Солнечным микрорайоне нужны парки скверы в обоих сторонах.У нас ни дворов ни парковок ни игровых площадок ни одной деревьев одни кустарники и этих кустарников УК не поливает.Особенно страдают жители Баки Урманче 11Б с 1 го по 4 корпус.
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