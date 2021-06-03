Соцсети: в казанском ЖК «Светлая долина» неизвестные запустили салют возле подъезда — выстрелы летели в окна

В казанском ЖК «Светлая долина» неизвестные запустили салют прямо возле подъезда многоквартирного дома. Видео поделились пользователи соцсетей.

Выстрелы фейерверка летели прямо в окна жильцов. В ГУ МЧС РФ по РТ «Реальному времени» заявили, что пускать салюты можно только в специально отведенных для этого местах. Нарушителей могут оштрафовать.

В марте в Татарстане в отношении компании ООО «Фейерверк-мастер», устроившей салют в честь блогера Анастасии Ивлеевой, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф по этой статье для юрлица составляет от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Фейерверк относился к IV классу опасности. В самой компании заявили, что салют был приурочен к 8 марта, согласовать его не успели из-за праздников.

