Организатор фейерверка от Насти Ивлеевой заявил, что это была благотворительная акция

В компании «Фейерверк-Мастер» не подтверждают, что телеведущая Настя Ивлеева устроила фейерверк в Казани в честь своего дня рождения. Представитель компании пояснил, что это была благотворительная организация, посвященная Международному женскому дню.



«Насколько я понял, это был ее [Насти Ивлеевой] подарок женщинам в городе Казани. Никакого финансового вознаграждения со стороны Насти Ивлеевой не было, это чисто благотворительная акция была. Была договоренность: давайте вместе организуем на 8 Марта фейерверк», — передает слова представителя компании РБК.



Сообщается, что фейерверк не успели согласовать с властями из-за праздников.

Напомним, что инцидент произошел 8 марта в 21.30 на пересечении улиц Сибгата Хакима и Меридианной. Как считают специалисты, фейерверк относился к IV классу опасности. В отношении компании ООО «Фейерверк-мастер», проводившей салют, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ.



Ольга Плешкова