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Организатор фейерверка от Насти Ивлеевой заявил, что это была благотворительная акция

07:19, 10.03.2021
Организатор фейерверка от Насти Ивлеевой заявил, что это была благотворительная акция
Фото: kzn.ru

В компании «Фейерверк-Мастер» не подтверждают, что телеведущая Настя Ивлеева устроила фейерверк в Казани в честь своего дня рождения. Представитель компании пояснил, что это была благотворительная организация, посвященная Международному женскому дню.

«Насколько я понял, это был ее [Насти Ивлеевой] подарок женщинам в городе Казани. Никакого финансового вознаграждения со стороны Насти Ивлеевой не было, это чисто благотворительная акция была. Была договоренность: давайте вместе организуем на 8 Марта фейерверк», — передает слова представителя компании РБК.

Сообщается, что фейерверк не успели согласовать с властями из-за праздников.

Напомним, что инцидент произошел 8 марта в 21.30 на пересечении улиц Сибгата Хакима и Меридианной. Как считают специалисты, фейерверк относился к IV классу опасности. В отношении компании ООО «Фейерверк-мастер», проводившей салют, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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