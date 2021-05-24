КАМАЗ поставит в Москву 350 электробусов по новому контракту

КАМАЗ заключил с «Мосгортрансом» четвертый контракт, по которому поставит 350 электробусов до конца этого года, сообщает пресс-служба предприятия.



Контракт предполагает не только поставку, но и обслуживание в течение 15 лет. Электробусы поставят поэтапно: до 31 июля в Москву поступят 150 автомобилей, а остальные 200 — до 31 декабря. По контракту впервые поставят первые собранные в Москве электробусы КАМАЗа.

Фото: kamaz.ru

27 апреля КАМАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве. Производственная площадка расположилась на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). На первом этапе будет работать сборочная линия. Она рассчитана на производство 500 электробусов в год. Уже на втором этапе после реконструкции дополнительного производственного корпуса площадью около 3 тыс. кв. м можно будет собирать еще около 200 электробусов ежегодно. Рассчитывается, что СВАРЗ сможет выпускать до 700 электробусов в год.

Маргарита Головатенко