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Бездомных животных будут возвращать владельцам по чипам, но не расстреливать

17:20, 03.06.2021 3
Бездомных животных будут возвращать владельцам по чипам, но не расстреливать
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Госсовет Татарстана выступил с законодательной инициативой по ужесточению контроля за безнадзорными животными после нападения стаи бродячих собак на 11-летнего мальчика в Осиново в апреле этого года. Поправки разработаны в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и одобрены сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ.

Главная новация — введение обязательной регистрации животных посредством чипирования. Это должно помочь вернуть потерявшихся питомцев их владельцам.

В дополнение к этому предлагается не допускать нахождение собак без намордника и поводка вне специальных площадок для выгула, а также запретить владельцам собак заходить в торговые центры с четвероногими друзьями.

Кроме того, для любителей домашних зоопарков предлагается ввести норматив количества домашних животных в квартире. По мнению парламентариев, владельцы животных не всегда обеспечивают чистоту, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных домах.

Идея об отстреле бездомных агрессивных животных не была включена. Изменения предлагается установить до 1 января 2026 года.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Жаль, что не включена идея об отстреле бродячих собак. Все остальное- пустая болтовня.
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  • Анонимно 03 июн
    "бурматовских жертв",-все больше, отстрел в городах лишнее, а вот вернуть правило в лесах ,заповедниках, да и в сельской местности, там бродячих псов надо приравнивать к волкам.А излишнюю агрессивность псов признать неизлечимым заболеванием,вызванным генетическим отклонением,которое мешает асам жить,тем более так оно и есть
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  • Анонимно 12:52
    В кафе с собаками. и с блохами. Даже с намордниками, это отвратительно. Еще лапы начнут поднимать на каждую ногу.
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