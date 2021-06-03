Бездомных животных будут возвращать владельцам по чипам, но не расстреливать

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Госсовет Татарстана выступил с законодательной инициативой по ужесточению контроля за безнадзорными животными после нападения стаи бродячих собак на 11-летнего мальчика в Осиново в апреле этого года. Поправки разработаны в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и одобрены сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ.

Главная новация — введение обязательной регистрации животных посредством чипирования. Это должно помочь вернуть потерявшихся питомцев их владельцам.

В дополнение к этому предлагается не допускать нахождение собак без намордника и поводка вне специальных площадок для выгула, а также запретить владельцам собак заходить в торговые центры с четвероногими друзьями.

Кроме того, для любителей домашних зоопарков предлагается ввести норматив количества домашних животных в квартире. По мнению парламентариев, владельцы животных не всегда обеспечивают чистоту, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных домах.

Идея об отстреле бездомных агрессивных животных не была включена. Изменения предлагается установить до 1 января 2026 года.