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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +23 градусов

05:29, 04.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +23 градусов

В пятницу, 4 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, утром и днем местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. В Казани — от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +18... +21 градуса.

Общество Татарстан
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