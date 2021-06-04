Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +23 градусов
В пятницу, 4 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, утром и днем местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. В Казани — от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +18... +21 градуса.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым