В Казани может появиться городской транспорт на базе железной дороги

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в восьми российских городах прорабатывается возможность создания городского транспорта на базе железной дороги.

«Проработано пока восемь основных городов. Глубоко изучаем тему в Казани, Екатеринбурге, Севастополе, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и агломерации Самара — Тольятти», — уточнил он.

фото: kzn.ru

Также Хуснуллин отметил, что в ближайшей перспективе на эту программу пока закладывается 8 млрд рублей, но до 2030 года может потребоваться 100 млрд рублей. Финансирование будет состоять из средств РЖД, инфраструктурных займов и инвесторов.

В Казани рассматриваются три варианта по улучшению транспортного обслуживания жителей «Салават купере». Первый вариант — это линия метробусов: автобусы, которые двигаются по выделенной полосе. Также рассматривается возможность удлинения железнодорожного сообщения или строительство отдельной линии трамвая.

Алексей Нечаев