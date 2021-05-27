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В «Салават купере» могут начать ходить метробус, электричка или трамвай — власти выбирают один вариант

14:29, 27.05.2021 5
В «Салават купере» могут начать ходить метробус, электричка или трамвай — власти выбирают один вариант
Фото: pxhere.com

В Казани рассматриваются три варианта по улучшению транспортного обслуживания жителей «Салават купере». Об этом в ходе прямого эфира рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров.

Первый вариант — это линия метробусов — автобусы, которые двигаются по выделенной полосе. Также рассматривается возможность удлинения железнодорожного сообщения или строительство отдельной линии трамвая.

Все три варианта обсуждаются — решается вопрос с точки зрения экономических затрат.

В прошлом году сообщалось, что мэрия Казани рассматривает возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса — для увеличения скорости передвижения пассажиров.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 май
    САМОЕ ТО ЭТО МЕТРО. СОЕДИНИТЕ С АВИОСТРОЙЕМ И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
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  • Анонимно 27 май
    а дороги в салават купере , когда в порялок приведут?
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  • Анонимно 27 май
    Сколько можно,два года выбирают.дирижаблем ещё не возили.
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  • Анонимно 27 май
    в перспективе и летать начнем)
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  • Анонимно 28 май
    Пустая, популистская болтовня, уже несколько лет рассматривают.
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