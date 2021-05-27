В «Салават купере» могут начать ходить метробус, электричка или трамвай — власти выбирают один вариант

В Казани рассматриваются три варианта по улучшению транспортного обслуживания жителей «Салават купере». Об этом в ходе прямого эфира рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров.

Первый вариант — это линия метробусов — автобусы, которые двигаются по выделенной полосе. Также рассматривается возможность удлинения железнодорожного сообщения или строительство отдельной линии трамвая.

Все три варианта обсуждаются — решается вопрос с точки зрения экономических затрат.

В прошлом году сообщалось, что мэрия Казани рассматривает возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса — для увеличения скорости передвижения пассажиров.

Алексей Нечаев