РФС сообщил об уходе главы VAR Калошина и советника генсека Эллерея

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об уходе со своих постов руководителя VAR в России Леонида Калошина и специального советника генерального секретаря Дэвида Эллерея.

У обоих функционеров закончились контракты. РФС решил не продлевать соглашения со специалистами.

«Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта VAR», — говорится в сообщении.

Фото: rfs.ru

Отметим, что система видеоповторов начала внедряться в России после его одобрения в 2016 году. Через год VAR впервые была применена на матчах Кубка конфедераций и в 2018 году на чемпионате мира по футболу. На сегодняшний день система видеоповторов используется практически во всех крупных национальных чемпионатах и на международных соревнованиях.

В прошлом году голландский судья Бьорн Куйперс перепутал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с главой российского проекта VAR Леонидом Калошиным