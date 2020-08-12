Голландский судья Куйперс перепутал Слуцкого с арбитром Калошиным

Голландский судья Бьорн Куйперс заявил, что перепутал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с главой российского VAR Леонидом Калошиным, комментируя эпизод из матча казанцев против «Локомотива».

«Меня спросили, что я думаю об увиденном на видео. Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Слуцкий? Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришел от судьи Калошина, с кем мы вместе работаем», — рассказал арбитр.

По регламенту работы арбитров УЕФА запрещает судьям давать публичные комментарии относительно принятых решений своих действующих коллег. Таким образом, Куйперсу могут грозить санкции из-за его оценки действий Сергея Иванова в матче «Рубин» — «Локомотив».

Ранее Слуцкий на пресс-конференции сообщил, что проконсультировался с Куйперсом по эпизоду с падением нападающего казанцев Ивана Игнатьева в штрафной «Локомотива».