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Голландский судья Куйперс перепутал Слуцкого с арбитром Калошиным

17:18, 12.08.2020
Голландский судья Куйперс перепутал Слуцкого с арбитром Калошиным
Фото: wikipedia.org

Голландский судья Бьорн Куйперс заявил, что перепутал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с главой российского VAR Леонидом Калошиным, комментируя эпизод из матча казанцев против «Локомотива».

«Меня спросили, что я думаю об увиденном на видео. Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Слуцкий? Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришел от судьи Калошина, с кем мы вместе работаем», — рассказал арбитр.

По регламенту работы арбитров УЕФА запрещает судьям давать публичные комментарии относительно принятых решений своих действующих коллег. Таким образом, Куйперсу могут грозить санкции из-за его оценки действий Сергея Иванова в матче «Рубин» — «Локомотив».

Ранее Слуцкий на пресс-конференции сообщил, что проконсультировался с Куйперсом по эпизоду с падением нападающего казанцев Ивана Игнатьева в штрафной «Локомотива».

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