В колонию в Нижнекамске хотели пронести конфеты с наркотиками

В Нижнекамскую исправительную колонию №4 пытались пронести конфеты с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Отмечается, что проводился досмотр посылок с помощью служебной собаки — она обнаружила запрещенное вещество. В шоколадных конфетах были три пластины растительного происхождения. Экспертиза установила, что вещество весом 1,75 грамма является наркотическим средством гашиш.

фото: fsin.gov.ru

После был задержан водитель автомобиля «Газель» — мужчина 1982 года рождения является жителем города Мамадыш. При задержании он пытался спрятать сверток с 9 сотовыми телефонами. По данным фактам в УФСИН России по РТ проводятся проверки.

Недавно инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль на въезде в город, за рулем был 41-летний житель Пензенской области. Во время проверки документов он нервничал, поэтому сотрудники полиции решили досмотреть машину. Во время досмотра на заднем коврике нашли шесть полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожие упаковки были в бардачке. Экспертиза показала, что вещество — синтетический наркотик весом около 2,8 кг.

Алексей Нечаев