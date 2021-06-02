В Казани задержали перевозчика трех килограммов «синтетики»

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Инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль на въезде в город, за рулем был 41-летний житель Пензенской области. Во время проверки документов он нервничал, поэтому сотрудники полиции решили досмотреть машину, сообщает МВД по РТ.



Во время досмотра на заднем коврике нашли шесть полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожие упаковки были в бардачке. Экспертиза показала, что вещество — синтетический наркотик весом около 2,8 кг.

Подозреваемый, ранее осужденный за убийство и незаконный оборот оружия, признался, что хотел сбыть «синтетику» в Татарстане, организуя тайники.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Подозреваемого заключили под стражу.

На днях сообщалось, что в Казани осудили 28-летнего мужчину — он был задержан с пистолетом и наркотиками. Суд назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Маргарита Головатенко