Уволен замглавы «Роскосмоса» — он курировал строительство космодрома Восточный

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что заместитель гендиректора «Роскосмоса» по строительству, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. 9 июня на заседании наблюдательного совета будет предложена новая кандидатура. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Борисов рассказал, что правительство России примет кадровые решения на космодроме Восточный из-за фактов коррупции.

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два новых уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный. Следователи выявили махинации на сотни миллионов рублей.



Алексей Нечаев