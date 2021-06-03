На космодроме Восточный следователи выявили новые махинации

Фото: Роскосмос

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два новых уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный. Следователи выявили махинации на сотни миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», 15 июня 2020 года дирекция космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ заключили госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2». Через месяц было подписано еще три соглашения с ООО «Респект-СМ» на общую сумму больше 4 млрд руб.

ЦЭНКИ должно было направить «Респекту» 700 млн рублей с конца июля по ноябрь 2020 года. Однако строительно-монтажные работы выполнены всего на 100 млн рублей.

В результате в отношении должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Второе дело связано с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). К строительству того же объекта было привлечено ООО «Баваль», аффилированное «Респект-СМ». Следствие считает, что обе организации представили в казначейство подложные акты приемки выполненных работ, и получили по фальшивым документам 59,8 млн рублей. На самом деле «Баваль» не выполнял никакие строительно-монтажные работы на космодроме.

Ранее Арбитражный суд Амурской области приостановил работы ПСО «Казань» по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный на срок 90 дней. Как уверяет пресс-секретарь организации Светлана Брайловская, строительство стартового стола для «Ангары» продолжается. Компания обжаловала решение суда. Апелляционный суд разрешил ПСО «Казань» продолжить строительство на космодроме Восточный.

Ольга Плешкова