В Казани с понедельника ограничат движение по улице Назиба Жиганова

В Казани с 7 июня ограничат движение по улице Назиба Жиганова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Участок дороги по улице Назиба Жиганова возле пересечения с проспектом Альберта Камалеева будет закрыт до 30 июля. Специалисты займутся строительством сетей хозяйственно-бытовой канализации.

В Казани до 28 апреля 2022 года продлили ограничение движения по проезжей части улицы Муштари. Это связано со строительными работами.



Алексей Нечаев