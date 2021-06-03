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В Казани с понедельника ограничат движение по улице Назиба Жиганова

13:10, 03.06.2021
В Казани с понедельника ограничат движение по улице Назиба Жиганова
Фото: kzn.ru

В Казани с 7 июня ограничат движение по улице Назиба Жиганова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Участок дороги по улице Назиба Жиганова возле пересечения с проспектом Альберта Камалеева будет закрыт до 30 июля. Специалисты займутся строительством сетей хозяйственно-бытовой канализации.

В Казани до 28 апреля 2022 года продлили ограничение движения по проезжей части улицы Муштари. Это связано со строительными работами.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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