В Казани продлили ограничение движения по участку улицы Муштари до 2022 года

В Казани до 28 апреля 2022 года продлили ограничение движения по проезжей части улицы Муштари. Это связано со строительными работами, говорится на сайте мэрии.



Для движения транспорта закрыт участок возле дома №20.

Напомним, что движение на этом участке перекрыто с 6 октября 2020 года. Изначально оно должно было продлиться по 25 июня 2021 года.