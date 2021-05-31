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В Казани продлили ограничение движения по участку улицы Муштари до 2022 года

16:32, 31.05.2021
В Казани продлили ограничение движения по участку улицы Муштари до 2022 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани до 28 апреля 2022 года продлили ограничение движения по проезжей части улицы Муштари. Это связано со строительными работами, говорится на сайте мэрии.

Для движения транспорта закрыт участок возле дома №20.

Напомним, что движение на этом участке перекрыто с 6 октября 2020 года. Изначально оно должно было продлиться по 25 июня 2021 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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