В Олимпийском комитете России не знают об инициативе Казани провести Олимпиаду

В Олимпийском комитете России (ОКР) не располагают информацией об инициативе Казани на проведение летней Олимпиады. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, Казань — хороший вариант, но инициатива со стороны города пока не подтверждена официально.

«К желанию Казани выступить в будущем столицей Игр летней Олимпиады мы относимся с пониманием и уважением. Возможности, инфраструктура и опыт организации крупнейших соревнований на высшем уровне у столицы Татарстана есть. Но на данный момент в Олимпийском комитете России ничего не знают о данной инициативе», — сказал Поздняков «РИА Новости».

Напомним, ранее министр спорта РТ Владимир Леонов заявил о намерении Казани подать заявку на проведение Олимпийских игр после снятия санкций с российского спорта. Чуть позже Минспорт России, в лице Олега Матыцина, выразило поддержку инициативе столицы Татарстана.

