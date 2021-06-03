В России могут легализовать штрафы за превышение средней скорости

Фото: Максим Платонов

В МВД вместе с Минюстом и Минтрансом разрабатывают в законе норму о превышении водителями допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Сейчас водителей штрафуют за превышение скорости, хотя такой нормы в законе нет.

Введение отдельного понятия о превышении средней скорости могло бы легализовать штрафы и усложнить автомобилистам их оспаривание в суде, пишет Autonews.ru.



В ноябре прошлого года сообщалось, что «Автодория» и татарстанский Минтранс работают над программным комплексом, который позволяет передавать данные о нарушителях правил дорожного движения буквально «с колес» в центр фотовидеофиксации нарушений в ГИБДД. В отличие от стационарных камер и «переставных» комплексов контроля скорости на треногах об этих приборах водителя не предупредят ни «Яндекс-карты», ни радар-детектор.



Ольга Плешкова