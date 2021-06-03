Депутаты Госсовета РТ предложили ограничить пейнтбол после стрельбы в гимназии №175

Ректор КФУ, депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров на заседании комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам предложил ограничить и урегулировать занятия пейнтболом и страйкболом.



По его словам, пейнтбол и страйкбол «изначально учат стрелять в человека»: «Этот бардак по большому счету нужно тоже прекращать. А мы инициируем такие вещи, говоря, что это замена «Зарницы». Никакая это не замена «Зарнице», мы учим изначально детей стрелять в человека. Это не только компьютерные игры, это уже физическое воздействие».

Депутат Ильшат Аминов поддержал предложение, отметив, что полный запрет невозможен, но можно делать это на оборудованных площадках, где человек будет проходить регистрацию и получать разрешение. Он выразил мнение, что в эти игры лучше не играть несовершеннолетним.

Фото: pixabay.com

Депутаты Госсовета РТ планируют обратиться к председателю Госдумы ФС РФ Вячеславу Володину, чтобы усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в вопросе об ограничении распространения деструктивной информации в интернете. В профильном комитете считают, что нужно поставить правовой заслон распространению в интернете пропаганды суицидально-депрессивного состояния, терроризма, наркотиков, продвижению «колумбайна», то есть скулшутинга, а еще массовых расстрелов, девиантного поведения («шок-контента»), героизации экстремизма и прочее.

Маргарита Головатенко