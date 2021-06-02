Депутаты Госсовета РТ обратятся к Володину с вопросом об ограничении деструктивной информации в интернете

После трагических событий в гимназии №175 депутаты Госсовета обратятся к председателю Госдумы ФС РФ Вячеславу Володину, чтобы усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в вопросе об ограничении распространения деструктивной информации в интернете, сообщили сегодня на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству в Набережных Челнах.



В профильном комитете считают, что нужно поставить правовой заслон распространению в интернете пропаганды суицидально-депрессивного состояния, терроризма, наркотиков, продвижению «колумбайна», то есть скулшутинга, а еще массовых расстрелов, девиантного поведения («шок-контента»), героизации экстремизма и прочее.

На заседании отметили, что интернет могут использовать для деструктивных и противоправных материалов, внедрения фейков и навязывания панических настроений, радикальных и экстремистских идей.

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В конце мая «Реальное время» поднимало вопрос о том, кто в ответе за кибербезопасность детей.

Маргарита Головатенко