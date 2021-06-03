Госдолг РТ может быть списан на 73 млрд рублей в обмен на инфраструктурные проекты

Государственный долг Татарстана может быть конвертирован в обмен на инвестиции на инфраструктурные проекты, которые позволят аннулировать 73 млрд рублей федеральных бюджетных кредитов, начиная с 2025 года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Радик Гайзатуллин на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ во время заслушивания отчета об исполнении консолидированного бюджета за 2020 год.

— В настоящее время госдолг РТ составляет 98,2 млрд рублей, из которых 86,9 млрд рублей приходится на федеральные бюджетные кредиты, — сообщил министр финансов РТ. — Основное погашение начинается с 2025 года, но в рамках постановления правительства РФ есть возможность получить отсрочку на 17 млрд рублей в обмен на инфраструктурные проекты по коммерческим проектам. Если они дадут прирост по налогам, то под списание попадают бюджетные кредиты на 73 млрд рублей, — рассказал Радик Гайзатуллин.

По окончанию заседания он пояснил корреспонденту «Реального времени», что Татарстан уже получил отсрочку по выплате долга на 17 млрд рублей до 2025 года, но к этому сроку он должен запустить на эту сумму инвестиционные проекты с участием государства. В течение 10 лет эти проекты должны дать поступления в федеральный бюджета на 73 млрд рублей.

Луиза Игнатьева