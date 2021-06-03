Экс-защитник «Рубина» и «Нефтехимика» Агапов перешел в «Спартак»

Бывший защитник «Рубина» и «Нефтехимика» Илья Агапов стал игроком «Спартака», сообщает официальный сайт московского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон, до конца мая 2022 года.

Подготовку к предстоящему чемпионату страны Агапов начнет в «Спартаке-2», выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сейчас футболист находится в расположении молодежной сборной России.

Фото: spartak.com

Прошедший сезон уроженец Казани Агапов провел в аренде в «Нефтехимике». Всего в прошедшем чемпионате ФНЛ он сыграл в 21 матче и забил 1 гол.

Напомним, ранее «Рубин» продлил контракт с защитником Данилом Степановым и отправил его в аренду в тульский «Арсенал».