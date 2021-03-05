Арбитражный суд Амурской области приостановил работы ПСО «Казань» на космодроме Восточный

Арбитражный суд Амурской области приостановил работы ПСО «Казань» по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный на срок 90 дней. Соответствующее решение опубликовано на сайте арбитражного суда Амурской области.

Согласно документу, Производственно-строительное объединение «Казань» привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП России «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

Фото: roscosmos.ru

«Реальное время» направило запрос в ПСО «Казань» с просьбой прокомментировать судебное разбирательство. Как уверяет пресс-секретарь организации Светлана Брайловская, строительство стартового стола для «Ангары» продолжается. Компания намерена обжаловать решение суда.

«Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему», — ответила Брайловская «Реальному времени».

Напомним, в октябре 2018 года ПСО «Казань» подписало контракт на 39,4 млрд рублей по строительству объекта на космодроме Восточный. Сдать его компания должна до 31 декабря 2022 года. В 2020 году компания Равиля Зиганшина получила еще один контракт — на возведение трассового измерительного пункта «Сахалин» для телеметрии ракетных запусков. В январе 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил казначейству проверить, успевает ли ПСО «Казань» построить космодром Восточный.

Ольга Плешкова