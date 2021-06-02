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В Верхнеуслонском районе прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней — видео

22:50, 02.06.2021
В Верхнеуслонском районе прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней — видео
Фото: скриншот

В Верхеуслонском районе Татарстана прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По сценарию, в местном хозяйстве в селе Кильдеево произошла массовая гибель скота. Есть подозрения, что это — африканская чума свиней.

Для ликвидации очага здесь есть передвижные лаборатории, дезинфекционные установки. Специалисты отрабатывают все возможные варианты событий.

В середине мая в Татарстане на нескольких территориях отменили карантин, введенный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС).

Общество Татарстан
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