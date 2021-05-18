В Татарстане отменили карантин на отдельных территориях, введенный из-за АЧС

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане на нескольких территориях отменили карантин, введенный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующий указ 15 мая подписал президент республики Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия отменили на территории, используемой ООО «Регион» Багряжского охотничьего хозяйства в Заинском районе, на территориях ООО «Карамалинское охотничье хозяйство» в Заинском районе, на территории Ямашского хозяйства в Альметьевском районе, на территории охотничьего хозяйства «Елховлес» в Заинском районе. Также карантин сняли в пределах границ нескольких сел и деревень республики, а также в пределах административных границ Аксубаевского, Алексеевского, Актанышского, Бугульминского, Лениногорского, Нурлатского и Ютазинского районов.

Фото: pxhere.com

На указанных территориях при этом сохраняются следующие ограничения: запрет на вывоз свиней, продуктов убоя, не прошедших термическую обработку не менее 70 градусов, запрет на реализацию свиней на нескольких территориях.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

В марте глава Управления животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков сообщал, что с момента обнаружения случаев заражения африканской чумой свиней среди поголовья диких кабанов охотничьи хозяйства провели отстрел 3 600 голов животных.

