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Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3800 пунктов

18:52, 02.06.2021
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3800 пунктов
Фото: pxhere.com

Индекс Московской биржи вырос до 3817,68 пункта по состоянию на 18.52 мск, свидетельствуют данные торгов. Впервые в истории индикатор превысил уровень 3800 пунктов.

Индекс РТС вырос до 1643,66 пункта.

Московская биржа и крупнейшие банки — участники Ассоциации ФинТех (АФТ) планируют создание первого в России блокчейн-оператора для развития технологий с использованием распределенных реестров.

Алексей Нечаев
ЭкономикаФинансыИнвестицииОбщество
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