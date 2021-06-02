Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3800 пунктов
Индекс Московской биржи вырос до 3817,68 пункта по состоянию на 18.52 мск, свидетельствуют данные торгов. Впервые в истории индикатор превысил уровень 3800 пунктов.
Индекс РТС вырос до 1643,66 пункта.
Московская биржа и крупнейшие банки — участники Ассоциации ФинТех (АФТ) планируют создание первого в России блокчейн-оператора для развития технологий с использованием распределенных реестров.
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