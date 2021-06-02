Казань стала первым городом, где запустили детский тариф DiDi

Фото: Максим Платонов (архив)

Технологический сервис по заказу поездок DiDi запустил в Казани детский тариф и приурочил нововведение ко Дню защиты детей. С 1 июня жители города могут вызвать такси с оборудованным детским креслом для пассажиров от трех лет. При этом в пресс-службе сервиса уточняют, что ребенка в поездке обязательно должен сопровождать взрослый — один он поехать не сможет.

«В последнее время спрос на поездки с детьми растет. В социальных сетях пользователи регулярно просили нас о введении детского тарифа. Мы не могли оставить эти просьбы без внимания и сделали то, чего многие ждали, — запустили его», — комментирует Ирина Гущина, PR-директор DiDi в России.

Минимальная стоимость поездки по детскому тарифу составляет 79 рублей. Пассажирам дается две минуты бесплатного ожидания, после чего за каждую дополнительную минуту взимается плата в размере 5 рублей.

Напомним, что Казань стала первым городом России, где появился сервис (0+). После прихода в августе 2020 года в столицу Татарстана он был запущен еще в 35 городах по всей стране. Внедрение детского тарифа также начали с Казани. По словам Ирины Гущиной, в планах компании — постепенное подключение к нему водителей в других городах присутствия сервиса.