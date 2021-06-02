Леонов: казанский «Рубин» может получить предложения, от которых нельзя отказаться

Казанский футбольный клуб «Рубин» может получить предложения о продаже футболистов, и от этих контрактов нельзя будет отказаться. Такое мнение выразил министр спорта РТ Владимир Леонов.

В СМИ ранее появилась информация о том, что итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии. Отец игрока Бадри Кварацхелия в мае сообщал, что его сын покинет «Рубин» летом. Также в СМИ появлялись сообщения об интересе к другому полузащитнику, Денису Макарову, со стороны «Краснодара».

Фото: rubin-kazan.ru

— Конечно, хочется сохранить команду в том виде, в каком она существует сейчас, и я знаю, что это цель руководителей клуба. Но есть предложения, от которых нельзя отказаться. И если такие предложения будут, то нужно открывать двери, потому что это будет взаимовыгодно. Сегодня мы живем в условиях жесткой экономии, а футбол — мероприятие дорогостоящее, — приводит «РИА Новости» слова министра.

При наличии серьезных предложений следует корректировать формат игры: с кем-то расставаться, а кого-то приобретать, считает Леонов, добавив, что ему нравится, как клуб работает в плане селекции.

