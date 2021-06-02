Кудерметова завершила выступления на «Ролан Гаррос», уступив Синяковой
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой во втором круге престижного турнира «Ролан Гаррос».
Россиянка вела в решающем третьем сете 5:1, но не смогла завершить встречу победой. Чешка взяла подряд 6 геймов и победила.
Таким образом, Кудерметова покидает турнир.
В третьем круге Синякова встретится с теннисисткой из Словакии Тамарой Зиданшек, ранее сенсационно обыгравшей Бьянку Андрееску (была сеяной на турнире под 6 номером).
Напомним, в первом круге россиянка обыграла Аманду Анисимову.
Вероника Кудерметова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7, 7:5, 5:7.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым