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Кудерметова завершила выступления на «Ролан Гаррос», уступив Синяковой

15:05, 02.06.2021
Кудерметова завершила выступления на «Ролан Гаррос», уступив Синяковой
Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой во втором круге престижного турнира «Ролан Гаррос».

Россиянка вела в решающем третьем сете 5:1, но не смогла завершить встречу победой. Чешка взяла подряд 6 геймов и победила.

Таким образом, Кудерметова покидает турнир.

В третьем круге Синякова встретится с теннисисткой из Словакии Тамарой Зиданшек, ранее сенсационно обыгравшей Бьянку Андрееску (была сеяной на турнире под 6 номером).

Напомним, в первом круге россиянка обыграла Аманду Анисимову.

Вероника Кудерметова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7, 7:5, 5:7.

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