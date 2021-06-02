В Татарстане 26 из 40 пляжей готовы к новому сезону

В Татарстане 26 из 40 пляжей готовы к новому сезону — они находятся на учете в ГИМС РТ. Об этом рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Также в 12 районах РТ появятся новые пляжи, а в четырех районах — места массового отдыха. К моменту проверки пляжей должна быть готова техническая документация, обследовано дно и установлен спасательный пост.

фото: realnoevremya.ru (на фото — озеро Изумрудное)

Вчера в Нижнекамске и районе официально открылся купальный сезон. Для жителей и гостей города подготовлены два пляжа. Один находится в поселке Красный Ключ, его название — «Кама», пляж «Мандарин» — в Камских Полянах.

Алексей Нечаев