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В Татарстане 26 из 40 пляжей готовы к новому сезону

14:05, 02.06.2021
В Татарстане 26 из 40 пляжей готовы к новому сезону
Фото: e-nkama.ru

В Татарстане 26 из 40 пляжей готовы к новому сезону — они находятся на учете в ГИМС РТ. Об этом рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Также в 12 районах РТ появятся новые пляжи, а в четырех районах — места массового отдыха. К моменту проверки пляжей должна быть готова техническая документация, обследовано дно и установлен спасательный пост.

фото: realnoevremya.ru (на фото — озеро Изумрудное)

Вчера в Нижнекамске и районе официально открылся купальный сезон. Для жителей и гостей города подготовлены два пляжа. Один находится в поселке Красный Ключ, его название — «Кама», пляж «Мандарин» — в Камских Полянах.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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