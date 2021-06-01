В Нижнекамске открыли купальный сезон
Сегодня в Нижнекамске и районе официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе города.
Для жителей и гостей города подготовлены два пляжа. Один находится в поселке Красный Ключ, его название — «Кама», пляж «Мандарин» — в Камских Полянах.
Специалисты убрали на территории пляжей и очистили дно водоемов. С сегодняшнего дня организовано дежурство спасателей.
Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане собираются открыть 20 пляжей.
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