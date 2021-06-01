В Нижнекамске открыли купальный сезон

Сегодня в Нижнекамске и районе официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Для жителей и гостей города подготовлены два пляжа. Один находится в поселке Красный Ключ, его название — «Кама», пляж «Мандарин» — в Камских Полянах.

фото: kzn.ru

Специалисты убрали на территории пляжей и очистили дно водоемов. С сегодняшнего дня организовано дежурство спасателей.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане собираются открыть 20 пляжей.



Алексей Нечаев