На «генеральную уборку» России понадобится 1 трлн рублей — это много или мало?

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей — чиновник назвал это «генеральной уборкой» страны.

— Что же касается «генеральной уборки», c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма «окрашивания» средств от экологических платежей первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 триллиона рублей. Сейчас выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 миллиардов рублей, — заявил Козлов в вышедшем сегодня интервью «Известиям».

Наиболее опасные объекты ликвидируют в первую очередь — в срок до 2024 года, сказал Козлов. Он также уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% — это заброшенные скважины, остальное — затопленные суда и свалки.

Фото: eco.tatarstan.ru

1 трлн рублей на ликвидацию заброшенных свалок, скважин и кораблей — это:

Почти в четыре раза меньше, чем бюджет нацпроекта «Экология» , он составляет 3,8 трлн рублей до 2024 года. В рамках этого нацпроекта также проводится ликвидация объектов накопленного ущерба — в основном в рамках подпроекта «Чистая страна, бюджет которого до 2024 года составляет 95 млрд рублей.

, он составляет 3,8 трлн рублей до 2024 года. В рамках этого нацпроекта также проводится ликвидация объектов накопленного ущерба — в основном в рамках подпроекта «Чистая страна, бюджет которого до 2024 года составляет 95 млрд рублей. В 6,85 раза больше, чем штраф «Норникелю» за разлив 21 тыс. тонн дизельного топлива. С компании, напомним, взыскали 146,2 млрд рублей.

за разлив 21 тыс. тонн дизельного топлива. С компании, напомним, взыскали 146,2 млрд рублей. В 500 раз больше, чем потратили на рекультивацию крупнейшей свалки в Европе — полигона «Игумново» в Нижегородской области (112 га), работы на нем обошлись в 2,1 млрд рублей.

— полигона «Игумново» в Нижегородской области (112 га), работы на нем обошлись в 2,1 млрд рублей. На эти деньги можно ликвидировать 2 660 таких свалок, как Самосыровская : на ее рекультивацию выделялось 376 млн рублей.

: на ее рекультивацию выделялось 376 млн рублей. На эти средства можно захоронить 2,6 млрд кубометров твердых коммунальных отходов по казанским тарифам. По данным исследования FinExpertiza, весь Татарстан в год генерирует в 213 раз меньше ТКО.

Александр Артемьев