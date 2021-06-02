В Госкомитете РТ по тарифам объяснили, что делать татарстанцам, если они не согласны с начислениями

Глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени» обратил внимание, что в Татарстане роста тарифа на тепло не было с 1 июля 2020 года. Так он ответил на вопрос читательницы «Реального времени» о «высоких платежках на тепло» этой зимой.

«Она, читательница, не согласна с начислениями, которые идут за объем потребления! Начисления делаются управляющими компаниями. И вот зимой 2020—2021 года было холоднее в феврале, чем в 2019—2020 годах, поэтому начисления выросли. Если в УК сходили и не нашли пути решения проблемы, стоит прийти второй раз — а уже потом в вышестоящие инстанции, то есть Жилищную инспекцию РТ. И наконец, если абсолютно уверены в правоте (процента 3 из «абсолютно уверенных в правоте» могут подтвердить неправильность начислений) — в прокуратуру», — прокомментировал Груничев.



Ранее глава ведомства уже объяснял, что большие платежи связаны с начислением объемов потребления. Абсолютное большинство жалоб (95%) касается начислений по объемам платежа.



Ольга Плешкова