Online-конференция с председателем Государственного комитета РТ по тарифам Александром Груничевым

Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
2 июля на вопросы читателей ответит Александр Груничев, председатель Государственного комитета РТ по тарифам.
Ключевые тезисы для обсуждения:
Какие первоочередные вопросы тарифного регулирования поднимаются в РТ и России в целом
Механизмы ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Законодательные инициативы в области тарифного регулирования.
причины дифференциации тарифов в субъектах РФ
С 1 июля 2021 года в России произойдет индексация тарифов ЖКХ. Почему невозможно удерживать рост тарифов на уровне 0%?
Задать свои вопросы гостю можно в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн или в комментариях, перейдя по ссылке.
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