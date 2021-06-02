02 июн 2021

Online-конференция с председателем Государственного комитета РТ по тарифам Александром Груничевым

Online-конференция с председателем Государственного комитета РТ по тарифам Александром Груничевым

Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

2 июля на вопросы читателей ответит Александр Груничев, председатель Государственного комитета РТ по тарифам.

Ключевые тезисы для обсуждения:

Какие первоочередные вопросы тарифного регулирования поднимаются в РТ и России в целом

Механизмы ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги

Законодательные инициативы в области тарифного регулирования.

причины дифференциации тарифов в субъектах РФ

С 1 июля 2021 года в России произойдет индексация тарифов ЖКХ. Почему невозможно удерживать рост тарифов на уровне 0%?

Задать свои вопросы гостю можно в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн или в комментариях, перейдя по ссылке.

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