Госкомитет Татарстана по тарифам: большие платежи связаны с начислением объемов потребления

Больше всего в Госкомитет по тарифам Татарстана люди жалуются на объемы потребления. Об этом рассказал глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени».



«Жалобы граждан к нам приходят. 95% касается начислений по объемам платежа! Когда мы получаем платежку, мы все видим (все прозрачно и ясно): тариф, объем потребления и какой платеж в итоге нужен. Про тариф пишется — когда он утвержден, кем и где. Второе — объем потребления. И вопросы граждан касаются именно объемов! Мы думаем, что причина больших платежек — в тарифах, но на самом деле вопросы касаются правильности начисления объемов потребления, которым занимается УК», — сказал Груничев.

Также Александр Груничев объяснил, почему в разных городах вода стоит по-разному.

Ольга Плешкова