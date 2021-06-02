Новости общества

13:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госкомитет Татарстана по тарифам: большие платежи связаны с начислением объемов потребления

12:14, 02.06.2021
Госкомитет Татарстана по тарифам: большие платежи связаны с начислением объемов потребления
Фото: realnoevremya.ru

Больше всего в Госкомитет по тарифам Татарстана люди жалуются на объемы потребления. Об этом рассказал глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени».

«Жалобы граждан к нам приходят. 95% касается начислений по объемам платежа! Когда мы получаем платежку, мы все видим (все прозрачно и ясно): тариф, объем потребления и какой платеж в итоге нужен. Про тариф пишется — когда он утвержден, кем и где. Второе — объем потребления. И вопросы граждан касаются именно объемов! Мы думаем, что причина больших платежек — в тарифах, но на самом деле вопросы касаются правильности начисления объемов потребления, которым занимается УК», — сказал Груничев.

Также Александр Груничев объяснил, почему в разных городах вода стоит по-разному.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем