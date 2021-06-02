В Госкомитете Татарстана по тарифам объяснили, почему в разных городах вода стоит по-разному

Глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени» объяснил, почему в разных городах вода стоит по-разному.

Себестоимость тарифов складывается из нескольких частей.

«Возьмем тепло или водоснабжение. Какой способ доставки воды: поверхностный водозабор (Челны, Казань), подземные скважины (сельские пункты) или же как в Альметьевске, когда вода транспортируется из Челнов? Способ доставки влияет на цену. Самый дешевый способ — поверхностный. Менее дорогой — подземная скважина», — объяснил он.

Сейчас Госкомитет по тарифам РТ устанавливает тарифы по 8 видам коммунальных услуг — от водоснабжения до газа и электричества. С 2019 года добавился вывоз ТБО и маловостребованная услуга «Тариф за дрова» (для тех, у кого нет газа или электричества).

Ранее прокуратура нашла нарушения в ценообразовании челнинских коммунальщиков.

Ольга Плешкова