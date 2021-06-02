В Москве задержали «волонтеров», укравших у пенсионерки из Челнов 1 млн рублей

В Москве задержали 36-летнюю и 20-летнюю подозреваемых в краже у пенсионерки из Челнов 1 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Сотрудникам полиции жительница Челнов 1930 года рождения рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся работницей госучреждения. Звонившая сообщила, что пенсионерам направляют помощников для оказания помощи, поскольку в России якобы проводится реформа денежных знаков.

Потерпевшая сказала звонившей свой адрес, и к ней пришли две девушки. Им пенсионерка показала, где хранит сбережения, а после их ухода поняла, что лишилась миллиона рублей. По статье о краже возбуждено уголовное дело. Задержание фигуранток проводилось сотрудниками уголовного розыска Татарстана в Москве при поддержке сотрудников из столицы. Подозреваемые признали вину и возместили ущерб в полном объеме.

Фото: pixabay.com

В мае в Набережных Челнах полиция «по горячим следам» раскрыла кражу мороженого. Ночью из киоска с мороженым пропали четыре коробки холодного лакомства. Пропажу обнаружили продавцы утром, после чего обратились в полицию. Был установлен подозреваемый, им оказался 19-летний житель города. Отпираться он не стал, похищенное мороженое хранилось у него в морозильной камере холодильника.

Маргарита Головатенко