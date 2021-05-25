В Челнах полиция «по горячим следам» раскрыла кражу мороженого

В Набережных Челнах полиция «по горячим следам» раскрыла кражу мороженого, рассказали сегодня в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ночью из киоска с мороженым пропали четыре коробки холодного лакомства. Пропажу обнаружили продавцы утром, после чего обратились в полицию.

Осмотр показал, что вор взломал морозилку. По «горячим следам» был установлен подозреваемый, им оказался 19-летний житель города. Отпираться он не стал, похищенное мороженое хранилось у него в морозильной камере холодильника.

Парень признался, что успел съесть десять порций мороженого. Он нигде не работает, а два года назад его привлекали к уголовной ответственности за угон.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 УФСИН России по Татарстану планируют запустить производство мороженого. Колония закупает фризер — оборудование для производства мороженого за счет прибыли, полученной от производственной деятельности.



Ольга Плешкова