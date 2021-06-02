Роспотребнадзор РФ: новые пандемии неизбежны

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила о неизбежности пандемий в будущем. Уровень угроз для человечества будет только расти.

Для снижения биологических угроз должны быть реализованы стратегические задачи по укреплению «санитарного щита» России. Это может обеспечить предупреждение, раннее выявление и контроль за разными биологическими факторами, пишет «РИА Новости».

Ранее ученый из Америки предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32, если не будет детально изучено происхождение COVID-19.

Ольга Плешкова