В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о фейках из-за сообщений о врачах-убийцах

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Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело о распространении фейков из-за публикации местного жителя в Instagram.

В действиях автора усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), передает RT.

Ранее Фахриддин Мирзомуратов из Балахнинского района области опубликовал видео, в котором утверждал, что заболевшие коронавирусом не должны звонить в скорую помощь, «а то всех вас увезут и убьют». Подозреваемый утверждал, что врачи убивают пациентов одним уколом.



