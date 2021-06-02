Арбитражный суд Татарстана прекратил банкротство компании-владельца домов в Иннополисе

Фото: Роман Хасаев

Арбитражный суд Татарстана прекратил банкротство компании-владельца домов в Иннополисе. Об этом сообщается на сайте суда.

«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан [...] процедура конкурсного производства в отношении ООО «Территория-Иннополис» завершена», — говорится на сайте.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 85 квартир обанкротившегося ООО «Территория-Иннополис» выкупила московская компания «Территория-Иннополис». Она намеревалась стать крупнейшим собственником арендного жилья в молодом городе. Будущий оператор предлагал сдавать жилье по ставке 22—27 тыс. рублей в месяц, но поскольку в Госжилфонде при президенте РТ тогда посчитали цену завышенной, то ООО «Территория-Иннополис» выкупило только два первых построенных дома в общей сложности на 105 квартир.

Финансировал покупку «Нота-Банк», однако в 2015 году у банка отозвали лицензию — компания успела приобрести только два дома. Права требования по кредитам на покупку домов перешли к АИЖК (сейчас — ДОМ.РФ). Именно ДОМ.РФ сейчас и является крупнейшим кредитором, на него приходится подавляющая часть из общего реестра на 287 млн рублей.

Ольга Плешкова