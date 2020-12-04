Квартиры в Иннополисе ушли с торгов пастору евангелистов-пятидесятников из Нижегородской области

Фото: Роман Хасаев

Пастор-бизнесмен

Как выяснило «Реальное время», 85 квартир обанкротившегося ООО «Территория-Иннополис» в городе высоких технологий с третьего раза нашли себе покупателя. Торги прошли еще в ноябре, недвижимость ушла за 199,9 млн рублей — впервые на аукцион она выставлялась за более чем 300 млн рублей. Согласно сообщению конкурсного управляющего, договор уже заключен.

Новым владельцем 85 квартир стал бизнесмен Леонид Власюк — он был единственным участником этих торгов, следует из данных электронной площадки. Он зарегистрирован в небольшом селе в Якутии, но проживает, судя по всему, в Нижегородской области. Здесь же у него была зарегистрирована уже недействующая сейчас гостиница ООО «Холидей Горький».

Власюк является учредителем местной религиозной организации евангелистов-пятидесятников «Посольство Иисуса» в Дзержинске. Фото: vk.com/embassy_jesus

Вместе с тем Власюк является учредителем местной религиозной организации евангелистов-пятидесятников «Посольство Иисуса» в Дзержинске. Более того, как следует из данных ЕГРЮЛ, до 2018 года он девять лет был пастором в этой организации.

Леонид Власюк в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил покупку квартир — по его словам, он намерен их перепродать.

«Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь тем, что на торгах выкупаю недвижимость, не первый мой выкуп», — прокомментировал он сделку.

Власюк не стал пояснять происхождение довольно внушительной суммы, которая понадобилась на покупку этих квартир, но заявил, что покупку квартир осуществлял в собственных интересах, а не в интересах каких-либо третьих лиц.

Аренда квартир в Иннополисе «не взлетела» и привела к банкротству

Московская компания «Территория-Иннополис» появилась еще в первые годы становления Иннополиса и намеревалась стать крупнейшим собственником арендного жилья в молодом городе. Фото: Роман Хасаев

Напомним, что московская компания «Территория-Иннополис» появилась еще в первые годы становления Иннополиса и намеревалась стать крупнейшим собственником арендного жилья в молодом городе. Будущий оператор предлагал сдавать жилье по ставке 22—27 тыс. рублей в месяц, но поскольку в Госжилфонде при президенте РТ тогда посчитали цену завышенной, то ООО «Территория-Иннополис» выкупило только два первых построенных дома, в общей сложности на 105 квартир.

Финансировал покупку «Нота-Банк», однако в 2015 году у банка отозвали лицензию — компания успела приобрести только два дома. Права требования по кредитам на покупку домов перешли к АИЖК (сейчас — ДОМ.РФ). Именно ДОМ.РФ сейчас и является крупнейшим кредитором, на него приходится подавляющая часть из общего реестра на 287 млн рублей. При этом, кроме упомянутых квартир, у «Территории-Иннополис» другого имущества особо и не было, есть лишь небольшая дебиторская задолженность.

В число владельцев ООО «Территория» входил Григорий Невоструев — бывший чиновник в башкирском правительстве и позже — первый вице-премьер правительства Пермского края. Фото: glavarb.ru

Учредителем компании являлось московское ООО «Территория», причем в те годы в число владельцев этой компании входил Григорий Невоструев — бывший чиновник в башкирском правительстве и позже — первый вице-премьер правительства Пермского края. Также соучредителями являлись Ирина Булгакова и Илья Пономарев (в СМИ они фигурируют как выходцы из упраздненного Минрегионразвития РФ).

Александр Артемьев