Татарстанские автоконцерны КАМАЗ и Sollers проведут переговоры об альянсе

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ и группа компаний Sollers планируют снова запустить переговоры о создании альянса, которые остановились из-за пандемии. Об этом рассказал глава группы Sollers Вадим Швецов.

«Сильно помешала пандемия, мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта — будущее покажет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, речь не идет о поглощении какого-либо предприятия. Два автоконцерна в начале 2020 года договорились о создании альянса, варианты которого предполагали в том числе возможный обмен активами.

Ольга Плешкова