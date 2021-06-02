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В Казани возведут новый район «Яблоневые сады» размером с Азино

06:50, 02.06.2021 13
В Казани возведут новый район «Яблоневые сады» размером с Азино

На юго-востоке города, рядом с казанским поселком Салмачи появится микрорайон комплексной застройки. По населению и размерам, его можно сравнить с жилыми массивами Горки и Азино — проект занимает территорию в 321 га. Проект называется «Яблоневые сады», и для того, чтобы их «посадить», предстоит утвердить проект детальной планировки, что сможет стать катализатором решения проблемы роста стоимости квадратного метра.

Такого масштабного строительства в столице Татарстана не было со времен застройки микрорайонов Азино и Горки, и сегодня, когда новые проекты многоквартирной застройки анонсируются в пригороде Казани, появляется шанс, что Казань после долгих лет точечного строительства возродит комплексную застройку.

Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов заявил, что сейчас проектов подобного масштаба, со сформированными подходами проектирования, рассмотрения, согласования, в Казани не реализуется.

«В основном застройка столицы Татарстана сегодня характеризуется локальными, зачастую точечными проектами, присоединяющимися к уже созданной транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре. Здесь же речь идет о комплексном освоении новых территорий, фактически сотни гектаров: с созданием объектов инфраструктуры, развитием дорожной сети», — прокомментировал Аисов «Реальному времени».

Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    Удивительно. С одной стороны прикольная инфа, хотелось бы знать такое заранее. С другой стороны такая джинса, что аж скулы свело от приторности
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  • Анонимно 02 июн
    Укрупненный Салават Купере
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  • Анонимно 02 июн
    Первую очередь стройте салики. школы. поликлиники. И дома не должны быть впритык друг другу и не больше 10- 12 этажей. Широкие проезды и главное парковки. Отмените пж дурацкий закон госсовета , О уменьшений парковки. Должно быть внутриенний проезд и с 2 х сторон порковки. Толтко дома строят а про парковки не думают. И запретить надо застройщикам закапывать строительный мусор вокруг домов. Пусть сажают вдоль дорог и домов деревья как в СССР Дамир
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    Анонимно 03 июн
    Хорошо, так и сделаем!
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  • Анонимно 02 июн
    Возьмите в консультанты Варламова. Иначе гетто получится.
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  • Анонимно 02 июн
    Комплексное освоение это круто, очень хорошо что такие проекты появляться стали
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  • Анонимно 02 июн
    Хорошо, что не только жилье но и инфраструктура вся заложена
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  • Анонимно 02 июн
    Это же та самая территория Салмачей и Куюков, где итак народ вздохнуть не может. Прокл...ое место.
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    Анонимно 02 июн
    Наконец то начали думать, как решить эту проблему, видимо мэр АСГ попросил заняться
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  • Анонимно 02 июн
    НЕужели не понимаете, что ASG таким образом (якобы комплексная застройка и т п) украшает свои намерения хапнуть денег побольше, маркетинг-это целая наука. Земля подоражала, самое время продавать купленное за копейки
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  • Анонимно 02 июн
    Хорошо, если это все во благо, а проект направлен именно на это. Опыт Советского прошлого в красивой обертке современности - почему это плохо. Начинка заложена привлекательная, дело за реализацией
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  • Анонимно 02 июн
    Подобные инициативы должен поддерживать город, мало кто из собственников земель в настоящее время готов вести диалог с властью, у всех коммерческие интересы. здесь не исключаю тоже, но по прочтению материала ,считаю, что социальная повестка здесь все же на первом плане. Конечно, лучше строить высотки в городе, нежели за городом, потому что все эти загородные высотки в итоге поедут в город, а здесь и рабочие места внутри и школы, что очень важно сегодня
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  • Анонимно 03 июн
    Из того, что было анонсировано за последнее время, это лучший проект на мой взгляд, потому что не про 3 дома воткнуть, а про долгосрочную перспективу с комплексным развитием
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