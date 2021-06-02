В Казани возведут новый район «Яблоневые сады» размером с Азино

На юго-востоке города, рядом с казанским поселком Салмачи появится микрорайон комплексной застройки. По населению и размерам, его можно сравнить с жилыми массивами Горки и Азино — проект занимает территорию в 321 га. Проект называется «Яблоневые сады», и для того, чтобы их «посадить», предстоит утвердить проект детальной планировки, что сможет стать катализатором решения проблемы роста стоимости квадратного метра.

Такого масштабного строительства в столице Татарстана не было со времен застройки микрорайонов Азино и Горки, и сегодня, когда новые проекты многоквартирной застройки анонсируются в пригороде Казани, появляется шанс, что Казань после долгих лет точечного строительства возродит комплексную застройку.

Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов заявил, что сейчас проектов подобного масштаба, со сформированными подходами проектирования, рассмотрения, согласования, в Казани не реализуется.

«В основном застройка столицы Татарстана сегодня характеризуется локальными, зачастую точечными проектами, присоединяющимися к уже созданной транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре. Здесь же речь идет о комплексном освоении новых территорий, фактически сотни гектаров: с созданием объектов инфраструктуры, развитием дорожной сети», — прокомментировал Аисов «Реальному времени».

Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова