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В Госдуме предложили ограничить деятельность иноагентов в периоды избирательных кампаний

06:13, 02.06.2021
В Госдуме предложили ограничить деятельность иноагентов в периоды избирательных кампаний
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуме предложили запретить представителям НКО и СМИ, признанных иноагентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний. С таким предложением выступил депутат Евгений Федоров.

В своем обращении на имя генерального прокурора России Игоря Краснова парламентарий отметил, что внесенные в список иноагентов НКО и СМИ могут продолжать проводить политическую деятельность и проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний.

Федоров считает, что это позволяет таким организациям манипулировать полученными данными и создавать неправильное представление о поддержке того или иного кандидата или партии, пишет RT.

Ранее в России предложили ограничить права на работу в избирательных комиссиях тех, кто причастен к экстремизму.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть
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